Торжественное открытие новой инфекционной больницы состоялось в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса пустили в эксплуатацию инфекционную больницу, строительство которой велось с апреля прошлого года.

Торжественное мероприятие прошло при участии губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая. Новокузнецкую инфекционную больницу начали строить в апреле прошлого года. Тогда власти сообщили, что сдать объект планируется спустя полгода, однако возведение учреждения затянулось.


В общей сложности новый больничный комплекс включает в себя 12 зданий, в числе которых диагностический корпус, пищеблок и другие объекты. Учреждение способно вместить несколько сотен стационарных пациентов с различными инфекционными заболеваниями, включая коронавирус.


Ранее власти Кузбасса, более подробно сообщали о новом больничном комплексе в Новокузнецке.

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