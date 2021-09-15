Торжественное открытие новой инфекционной больницы состоялось в Новокузнецке

Торжественное мероприятие прошло при участии губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая. Новокузнецкую инфекционную больницу начали строить в апреле прошлого года. Тогда власти сообщили, что сдать объект планируется спустя полгода, однако возведение учреждения затянулось.

В общей сложности новый больничный комплекс включает в себя 12 зданий, в числе которых диагностический корпус, пищеблок и другие объекты. Учреждение способно вместить несколько сотен стационарных пациентов с различными инфекционными заболеваниями, включая коронавирус.

Ранее власти Кузбасса, более подробно сообщали о новом больничном комплексе в Новокузнецке.