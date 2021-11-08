Торжественное открытие Чемпионата России по хоккею с мячом состоялось в Кемерове

Торжественная церемония открытия Чемпионата России состоялась накануне в воскресенье, 7 ноября. Участие в мероприятии приняли сразу несколько высокопоставленных чинов, в их числе оказались: мэр областного центра Илья Середюк, министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус и заместитель председателя комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики регионального парламента Сергей Бусыгин.

Градоначальник отметил, что первыми в Ледовом дворце выступили игроки "Кузбасс", которые поборолись за победу с "Уральским трубником". В результате игра завершилась со счетом 10:2 в пользу кемеровчан.

Стоит отметить, что кроме столицы шахтерского края мероприятия в честь начала сезона игр состоялись также в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Ульяновске, Кирове и Сыктывкаре.