Торжественное открытие Чемпионата России по хоккею с мячом состоялось в Кемерове

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Чемпионат России по хоккею с мячом стартовал в городе Кемерово. Все игры в рамках соревнований пройдут в Ледовом комплексе Кузбасс, заявил мэр Илья Середюк в своем Instagram-аккаунте.

Торжественная церемония открытия Чемпионата России состоялась накануне в воскресенье, 7 ноября. Участие в мероприятии приняли сразу несколько высокопоставленных чинов, в их числе оказались: мэр областного центра Илья Середюк, министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус и заместитель председателя комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики регионального парламента Сергей Бусыгин.


Градоначальник отметил, что первыми в Ледовом дворце выступили игроки "Кузбасс", которые поборолись за победу с "Уральским трубником". В результате игра завершилась со счетом 10:2 в пользу кемеровчан.


Стоит отметить, что кроме столицы шахтерского края мероприятия в честь начала сезона игр состоялись также в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Ульяновске, Кирове и Сыктывкаре.

Фото: Instagram / ilyaseredyuk

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