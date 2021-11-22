Торговый центр в Кузбассе попал на продажу за 195 млн рублей

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Объявление о продаже одного из действующих ТЦ в Кемеровской области появилось в Сети. За недвижимость просят 195 млн рублей.

На одной из популярных интернет-площадок выложили объявление о продаже торгового центра "Сити", расположенного в Киселевске. В описании говорится, что общая площадь трехэтажного здания составляет 3400 квадратных метров. Кроме того, рядом с ТЦ имеется большая парковка. По словам автора, торговые площади заполнены арендаторами на 100%.

‒ Все коммуникации центральные, имеется приточно-вытяжная, принудительная вентиляция, грузовой лифт а также ‒ пультовая охрана ЧОП, пожарная сигнализация (прошли все проверки), система кругового видеонаблюдения, ‒ отмечает разместивший объявление пользователь.

Желающим приобрести данное здание придется отдать за сделку 195 млн рублей, при этом автор объявления отмечает, что готов к торгу.

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