Торговый центр в Кузбассе попал на продажу за 195 млн рублей

На одной из популярных интернет-площадок выложили объявление о продаже торгового центра "Сити", расположенного в Киселевске. В описании говорится, что общая площадь трехэтажного здания составляет 3400 квадратных метров. Кроме того, рядом с ТЦ имеется большая парковка. По словам автора, торговые площади заполнены арендаторами на 100%.

‒ Все коммуникации центральные, имеется приточно-вытяжная, принудительная вентиляция, грузовой лифт а также ‒ пультовая охрана ЧОП, пожарная сигнализация (прошли все проверки), система кругового видеонаблюдения, ‒ отмечает разместивший объявление пользователь.

Желающим приобрести данное здание придется отдать за сделку 195 млн рублей, при этом автор объявления отмечает, что готов к торгу.