Торговый комплекс кемеровской организации попал под арест из-за долгов за газ

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Компания в кузбасской столице накопила долг за газ в размере 300 тысяч рублей, из-за чего приставы арестовали ее имущество.

По информации, представленной в пресс-службе УФССП Кузбасса, организация, собственность которой и попала под арест, занимается деятельностью по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом. Кроме того, владеет крупным рынком.


Перед применением указанных мер, приставы ознакомили руководство компании с материалами исполнительного производства о взыскании долга в размере 300 тысяч рублей.


Тем не менее, задолженность не была ликвидирована. Приставы вынесли постановление о взыскании средств с банковских счетов компании. Также сотрудникам УФССП удалось определить, что в имущественном положении организации находится торговый комплекс, предварительную стоимость которого оценили в 1 миллион рублей. Его впоследствии арестовали, а уже после этого организация выплатила всю сумму долга.

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