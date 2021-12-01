Торговый киоск загорелся возле кемеровского парка

Пожар произошел утром 1 декабря в 8:55 по местному времени на проспекте Ленина неподалеку от Комсомольского парка. На момент прибытия бригады спасателей из под крыши павильона шел густой дым. К тушению привлекались семь борцов с огнем и две единицы спецтехники.
– В результате воспламенения обгорела деревянная обрешетка крыши, утеплитель и оплавились пластиковые окна. Огонь распространился на площади 5 м², – сообщили интернет-журналу в ГУ МЧС Кузбасса.
По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации технического оборудования. Никто не пострадал.
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