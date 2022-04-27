Торговые точки заработают на кладбищах Кемерова в Радоницу

Сейчас, как утверждает администрация Кемерова, на всех кладбищах проводятся работы по наведению порядков преддверии Радоницы.

На местах погребения в день памяти об усопших будут работать торговые точки, на которых можно будет приобрести кондитерские изделия, выпечку, чай, кофе, безалкогольные напитки, а также живые и искусственные цветы и венки.

– 3 мая до 15.00 на кладбищах будет организована работа торговых точек, – сказано в сообщении.

Также мэрия обеспечит кемеровчан водой, мусорными пакетами и шанцевым инструментом.

Напомним, ранее стало известно, что в столице Кузбасса на Радоницу по традиции запустят дополнительные автобусы, которые в поминальный день доставят горожан к местным кладбищам.