Торговые точки заработают на кладбищах Кемерова в Радоницу

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В Радоницу на кемеровских кладбищах развернут свою работу торговые точки.

Сейчас, как утверждает администрация Кемерова, на всех кладбищах проводятся работы по наведению порядков преддверии Радоницы.


На местах погребения в день памяти об усопших будут работать торговые точки, на которых можно будет приобрести кондитерские изделия, выпечку, чай, кофе, безалкогольные напитки, а также живые и искусственные цветы и венки.

– 3 мая до 15.00 на кладбищах будет организована работа торговых точек, – сказано в сообщении.

Также мэрия обеспечит кемеровчан водой, мусорными пакетами и шанцевым инструментом.


Напомним, ранее стало известно, что в столице Кузбасса на Радоницу по традиции запустят дополнительные автобусы, которые в поминальный день доставят горожан к местным кладбищам.

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