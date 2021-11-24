Торговое предприятие в Кемерове остановило работу из-за опасности для населения

Проведенная проверка показала, что деятельность торгового предприятия, расположенного в Ленинском районе Кемерова, велась с нарушениями санитарных требований. Среди прочих нарушений, на таре, прилавках, стеллажах и холодильниках, а также в коробках со специями и приправами было обнаружено множество мертвых членистоногих, в торговом и подсобном помещении выявили остатки питания и грязь, а мусор собирался в емкости без крышек. Все это создавало угрозу инфекционных и пищевых отравлений среди клиентов предприятия.

Суд привлек юридическое лицо к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

В качестве наказания деятельность предприятия была приостановлена на 60 суток.