Торговое предприятие в Кемерове остановило работу из-за опасности для населения

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Судебные приставы приостановили работу торгового предприятия в кузбасской столице из-за опасности отравлений среди горожан.

Проведенная проверка показала, что деятельность торгового предприятия, расположенного в Ленинском районе Кемерова, велась с нарушениями санитарных требований. Среди прочих нарушений, на таре, прилавках, стеллажах и холодильниках, а также в коробках со специями и приправами было обнаружено множество мертвых членистоногих, в торговом и подсобном помещении выявили остатки питания и грязь, а мусор собирался в емкости без крышек. Все это создавало угрозу инфекционных и пищевых отравлений среди клиентов предприятия.


Суд привлек юридическое лицо к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


В качестве наказания деятельность предприятия была приостановлена на 60 суток.

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