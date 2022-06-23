Торговое помещение продается в Новокузнецке почти за 65 млн рублей

Объявление о продаже крупного торгового помещения в Новокузнецке появилось на одной из популярных Интернет-платформ. Из информации на сайте следует, что объект площадью 2 200 м² располагается на улице Тореза.

Автор объявления подчеркивает, что все три этажа здания сданы в аренду. Рядом находится остановка общественного транспорта. Объект имеет витринное остекление и высокие потолки. Земля находится в собственности.

Цена торгового помещения составляет 64 999 999 рублей, при этом автор объявления отмечает, что готов рассмотреть обмен на офисные помещения в Центральном районе города.