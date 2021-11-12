Торговец незаконным алкоголем попытался загладить вину с помощью детского сада в Кузбассе

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Житель Кемеровской области попал под суд за незаконный оборот "спирта". При этом мужчина попытался загладить причененный вред, установив окна в одном из дошкольных учреждений.

В октябре 2020 года на арендованный 25-летним жителем Мариинска склад заехал большегрузный автомобиль, водитель которого предложил мариинцу приобрести крупную партию алкоголя. Кузбассовец согласился и приобрел более девяти тысяч литров "спирта" в пятилитровых бутылках. За товар, который планировалось перепродать, злоумышленник отдал 570 тысяч рублей. Однако 20 ноября того же года правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную продукцию. Выяснилось, что на складе находилось 1 889 пятилитровых бутылок с ароматизированным алкоголем, крепостью от 38,5% до 43,5%. Общая стоимость незаконной продукции, согласно приказу Минфина РФ, составила 4,5 миллиона рублей.


Мариинский городской суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст.1713 УК РФ "Незаконный оборот спиртсодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере". В качестве наказания кузбассовец получил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, сообщают в пресс-службе мариинского городского суда.


Отмечается, что суд учел то, что кузбассовец признал вину, раскаялся, явился с повинной и сотрудничал со следствием. Кроме того, мариинец попытался загладить причиненный вред, установив 14 окон на сумму около 280 тысяч рублей в одном из детских садов города.

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