Торговец незаконным алкоголем попытался загладить вину с помощью детского сада в Кузбассе

В октябре 2020 года на арендованный 25-летним жителем Мариинска склад заехал большегрузный автомобиль, водитель которого предложил мариинцу приобрести крупную партию алкоголя. Кузбассовец согласился и приобрел более девяти тысяч литров "спирта" в пятилитровых бутылках. За товар, который планировалось перепродать, злоумышленник отдал 570 тысяч рублей. Однако 20 ноября того же года правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную продукцию. Выяснилось, что на складе находилось 1 889 пятилитровых бутылок с ароматизированным алкоголем, крепостью от 38,5% до 43,5%. Общая стоимость незаконной продукции, согласно приказу Минфина РФ, составила 4,5 миллиона рублей.

Мариинский городской суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст.1713 УК РФ "Незаконный оборот спиртсодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере". В качестве наказания кузбассовец получил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, сообщают в пресс-службе мариинского городского суда.

Отмечается, что суд учел то, что кузбассовец признал вину, раскаялся, явился с повинной и сотрудничал со следствием. Кроме того, мариинец попытался загладить причиненный вред, установив 14 окон на сумму около 280 тысяч рублей в одном из детских садов города.