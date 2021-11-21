Торги по строительству дороги в объезд Кемерова сорвались из-за москвичей

Из материалов дела следует, что в АО "Стройтрансгаз" (российская инжиниринговая и строительная компания со штаб-квартирой в Москве) обратился в ФАС с требованием отменить торги по выбору подрядчика для проектирования и строительства автомобильной дороги в обход кузбасской столицы. Начальная цена заказа составила 54,8 миллиардов рублей.

По мнению заявителя, в документации заказа отсутствовало техническое задание и не был прописан график выполнения части работ, что является нарушением прав всех участников закупки.

В результате надзорный орган в минувший четверг, 18 ноября, принял решение приостановить торги. Стоит отметить, что рассмотрение жалобы состоится уже завтра в понедельник, 22 ноября, передает "Коммерсантъ"