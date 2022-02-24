Торги на Московской бирже приостановлены

Из последних данных следует, что Московская биржа приостановила торги.

– Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно, – следует из текста сообщения на официальном сайте.

Причина такого решения – рубль и российский рынок акций снизились до границ, установленных биржей.

Стоит отметить, что по состоянию на 7:44 по московскому времени евро стоил 95,2 рубля, а доллар достиг отметки в 84 рубля.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что торги на Московской бирже начались со значительного повышения курсов доллара и евро относительно российской национальной валюты.