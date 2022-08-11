Торчащие из земли провода ударили током собаку в самом центре Кемерова

По словам автора публикации во "ВКонтакте", на трамвайной остановке "Стадион Химик" из-под земли торчат провода, по которым проходит электричество. Кемеровчанин отметил, что от мощного удара током уже успел пострадать пес.

– При мне собаку током ударило. Звонил в 112, не знаю как быстро решат эту проблему (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – следует из текста сообщения.

К слову, на указанном месте могут пострадать и люди. Поэтому жители города выразили надежду, что специалисты разберутся с опасным объектом.