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Торчащие из земли провода ударили током собаку в самом центре Кемерова

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Жители областного центра оказались встревожены ситуации с четвероногим "другом", что произошла в самом центре города Кемерово: собака подошла к торчащим проводам и ее ударило током.

По словам автора публикации во "ВКонтакте", на трамвайной остановке "Стадион Химик" из-под земли торчат провода, по которым проходит электричество. Кемеровчанин отметил, что от мощного удара током уже успел пострадать пес.

– При мне собаку током ударило. Звонил в 112, не знаю как быстро решат эту проблему (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – следует из текста сообщения.

К слову, на указанном месте могут пострадать и люди. Поэтому жители города выразили надежду, что специалисты разберутся с опасным объектом.

Да!
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