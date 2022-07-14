Торчащая из земли на детской площадке арматура встревожила кемеровчан

Часть арматуры обнаружила на детской площадке дома №30 по улице Веры Волошиной кемеровчанка. Судя по фото, сделанному горожанкой, близ игровых объектов из земли торчит металлический штырь. Жительница кузбасской столицы попросила принять меры, чтобы исключить возможность травмирования детей.
‒ Штырь находится рядом со ступенями комплекса для малышей, ‒ отметила кемеровчанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".
В ответ на сообщение горожанки администраторы портала заявили, что все необходимые работы по удалению арматуры были проведены. Сейчас опасный элемент не угрожает здоровью посетителей площадки.
Фото: Кузбасс-Онлайн
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