Тополь обрушился на тропинку для пешеходов в Новокузнецке

По словам местной жительницы, тополь свалился в районе улицы Дружбы в Новокузнецке. При этом из-за падения дерева оказалось серьезно повреждено металлическое ограждения, а верхушка и ветви перекрыли тропинку для пешеходов.

– И как всегда на тропинку, по которой ходит очень много народу, в том числе и дети в школу. Интересный факт, что падают эти тополя почти ежегодно и уже сносили балконы и окна, – указала женщина в подписи к фотографиям.

Кроме того, женщина обратила внимание пользователей Сети, что опасных тополей в округе порядка 20 штук и, по ее мнению, если не решить вопрос с неустойчивыми стволами, то очередной обвал может стать причиной трагедии. Местная жительница указала, что по заваленной дорожке часто проходят взрослые люди и школьники.