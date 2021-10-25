Тополь обрушился на тропинку для пешеходов в Новокузнецке

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Жители южной столицы Кузбасса оказались обеспокоены ситуацией с деревьями в городе после того, как на оживленную тропу рухнул тополь.

По словам местной жительницы, тополь свалился в районе улицы Дружбы в Новокузнецке. При этом из-за падения дерева оказалось серьезно повреждено металлическое ограждения, а верхушка и ветви перекрыли тропинку для пешеходов.

– И как всегда на тропинку, по которой ходит очень много народу, в том числе и дети в школу. Интересный факт, что падают эти тополя почти ежегодно и уже сносили балконы и окна, – указала женщина в подписи к фотографиям.

Кроме того, женщина обратила внимание пользователей Сети, что опасных тополей в округе порядка 20 штук и, по ее мнению, если не решить вопрос с неустойчивыми стволами, то очередной обвал может стать причиной трагедии. Местная жительница указала, что по заваленной дорожке часто проходят взрослые люди и школьники.

Фото: ВКонтакте / ЧП | Инцидент Кузбасс

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