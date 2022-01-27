Топ-менеджеры "СДС-Уголь" останутся под арестом до апреля после ЧП на "Листвяжной"

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Суд продлил сроки ареста для фигурантов дела о трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь").

Сегодня, 27 января, Заводский районный суд Кемерова на три месяца продлил арест для начальников холдинга "СДС-Уголь", которому принадлежит беловская шахта "Листвяжная". Напомним, что инцидент на данном предприятии, произошедший 25 ноября 2021 года, унес жизни 51 кузбассовца. Под стражей до конца апреля остались: генеральный директор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор холдинга Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов.

‒ Алексееву, Якутову и Лобанову мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 25 апреля 2022 года, ‒ рассказали ТАСС в суде.

Фигурантам дела инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель людей.


Напомним, что в СИЗО также находится собственник ХК "СДС" Михаил Федяев.

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