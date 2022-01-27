Сегодня, 27 января, Заводский районный суд Кемерова на три месяца продлил арест для начальников холдинга "СДС-Уголь", которому принадлежит беловская шахта "Листвяжная". Напомним, что инцидент на данном предприятии, произошедший 25 ноября 2021 года, унес жизни 51 кузбассовца. Под стражей до конца апреля остались: генеральный директор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор холдинга Антон Якутов и главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов.

‒ Алексееву, Якутову и Лобанову мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 25 апреля 2022 года, ‒ рассказали ТАСС в суде.

Фигурантам дела инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель людей.

Напомним, что в СИЗО также находится собственник ХК "СДС" Михаил Федяев.