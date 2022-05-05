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"Томская писаница": широкие возможности для отдыха и развлечений

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Сотни гектаров соснового бора, красоты природы, мощная энергетика и уникальное Святилище древних людей – все это делает кузбасский музей-заповедник не только объектом отдыха, но и местом силы.

Среди прочего, гости "Томской Писаницы" смогут изучить наскальную живопись, посетить шорскую деревню, овладеть кузнечным мастерством и окунуться в молодильную купель.

Чем заняться


"Томская Писаница" стала не просто музеем, а большим историко-культурным центром, разросшимся вокруг уникальной скалы. На каменной поверхности сохранились петроглифы ‒ наскальные рисунки, выполненные художниками тысячелетия назад. Полюбовавшись на древнее искусство, гости смогут отправиться на прогулку по мифологическому славянскому лесу с идолами, посетить шорское поселение с домом шамана и павильон древних погребений.


Кузнец даст уроки по ковке ножа-куябрика, а охотник научит попадать в цель из лука и разводить огонь. Заинтересовавшиеся древним искусством скопируют на память петроглиф.

Конечно, гостей ждет и более привычный отдых: прогулки на лошадях и пони, прокат русской печки, детского автопоезда, общение с обитателями местного зоопарка.


Где жить


Для тех, кто пожелает познакомиться с "Томской писаницей" ближе, есть несколько вариантов для размещения.


Уединенный отдых в монгольской юрте


Семья или компания друзей смогут пожить в трех уютных юртах. Внутри жилищ имеются удобные диваны, гардероб и мини-кухня. Поблизости — Музей наскального искусства Азии, все экспозиции которого будут находиться в пешей доступности. Терраса с потрясающим видом на реку идеальна для вечернего пикника.


Ретродача


Любителям дачного уюта приглянется домик в деревне Писаная недалеко от музея-заповедника. Жилище оформлено в стиле 80-х годов минувшего столетия. Гостей будет ждать настоящая деревенская печь, баня и беседка с мангалом.


Что выбрать еще


Молодильные яблочки


Почувствовать себя героями славянских сказок позволит горячий чан под открытым небом, сауна с сибирскими травами и чудо-молодильные яблоки. Вода в чане заварена на целебных травах.

С приходом лета откроется сезон конных прогулок по заповеднику и путешествий на катере по Томи.


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