Чем заняться
"Томская Писаница" стала не просто музеем, а большим историко-культурным центром, разросшимся вокруг уникальной скалы. На каменной поверхности сохранились петроглифы ‒ наскальные рисунки, выполненные художниками тысячелетия назад. Полюбовавшись на древнее искусство, гости смогут отправиться на прогулку по мифологическому славянскому лесу с идолами, посетить шорское поселение с домом шамана и павильон древних погребений.
Кузнец даст уроки по ковке ножа-куябрика, а охотник научит попадать в цель из лука и разводить огонь. Заинтересовавшиеся древним искусством скопируют на память петроглиф.
Конечно, гостей ждет и более привычный отдых: прогулки на лошадях и пони, прокат русской печки, детского автопоезда, общение с обитателями местного зоопарка.
Где жить
Для тех, кто пожелает познакомиться с "Томской писаницей" ближе, есть несколько вариантов для размещения.
Уединенный отдых в монгольской юрте
Семья или компания друзей смогут пожить в трех уютных юртах. Внутри жилищ имеются удобные диваны, гардероб и мини-кухня. Поблизости — Музей наскального искусства Азии, все экспозиции которого будут находиться в пешей доступности. Терраса с потрясающим видом на реку идеальна для вечернего пикника.
Ретродача
Любителям дачного уюта приглянется домик в деревне Писаная недалеко от музея-заповедника. Жилище оформлено в стиле 80-х годов минувшего столетия. Гостей будет ждать настоящая деревенская печь, баня и беседка с мангалом.
Что выбрать еще
Молодильные яблочки
Почувствовать себя героями славянских сказок позволит горячий чан под открытым небом, сауна с сибирскими травами и чудо-молодильные яблоки. Вода в чане заварена на целебных травах.
С приходом лета откроется сезон конных прогулок по заповеднику и путешествий на катере по Томи.
Бронирование по тел. 8(800)600-92-93
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