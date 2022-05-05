Конечно, гостей ждет и более привычный отдых: прогулки на лошадях и пони, прокат русской печки, детского автопоезда, общение с обитателями местного зоопарка.

Где жить

Для тех, кто пожелает познакомиться с "Томской писаницей" ближе, есть несколько вариантов для размещения.

Уединенный отдых в монгольской юрте

Семья или компания друзей смогут пожить в трех уютных юртах. Внутри жилищ имеются удобные диваны, гардероб и мини-кухня. Поблизости — Музей наскального искусства Азии, все экспозиции которого будут находиться в пешей доступности. Терраса с потрясающим видом на реку идеальна для вечернего пикника.

Ретродача

Любителям дачного уюта приглянется домик в деревне Писаная недалеко от музея-заповедника. Жилище оформлено в стиле 80-х годов минувшего столетия. Гостей будет ждать настоящая деревенская печь, баня и беседка с мангалом.

Что выбрать еще

Молодильные яблочки

Почувствовать себя героями славянских сказок позволит горячий чан под открытым небом, сауна с сибирскими травами и чудо-молодильные яблоки. Вода в чане заварена на целебных травах.