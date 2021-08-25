Томичи за 300 млн рублей построят в Новокузнецке два газопровода за один год

Из документации, опубликованной на сайте государственных закупок, следует, что торги по тендерам от Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации южной столицы Кузбасса завершены. В рамках установленных условий подрядчику необходимо построить два газопровода, которые будут обеспечивать топливом дома потребителей из частного сектора в Орджоникидзевском районе.

Стоит отметить, что в тексте технического задания сразу прописан срок передачи заказчику газопровода. Все работы должны быть завершены до 1 августа 2022 года при условии, что конструкции не потребуется проведение каких-либо дополнительных работ перед эксплуатацией. Также исполнителю заказа необходимо гарантировать качество строительства в течение пяти лет после сдачи объекта.

В результате победу в конкурсе одержала компания ООО "Газводстрой" из Томска. Общая стоимость контрактов составила 298,2 миллионов рублей.