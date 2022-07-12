О проблеме жительница Кузбасса сообщила в социальных сетях. Она рассказала, что якобы приобрела помидоры в одном из сетевых гипермаркетов и обнаружила, что пасленовые покрыты плесенью. Свои слова женщина подкрепила снимком, на котором виден испорченный плод.

‒ С пыльцой фей, ‒ пошутили комментаторы.

При этом кузбассовцы с подозрением отнеслись к рассказу пользовательницы Сети, так как, судя по фото, томаты находились в прозрачной упаковке. Жители региона предположили, что помидоры могли испортиться уже после покупки.