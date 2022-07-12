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Томаты с "пыльцой фей" попались жительнице Кузбасса в магазине

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Фото:  

Женщина из Кемеровской области пожаловалась на испорченные плоды пасленовых.

О проблеме жительница Кузбасса сообщила в социальных сетях. Она рассказала, что якобы приобрела помидоры в одном из сетевых гипермаркетов и обнаружила, что пасленовые покрыты плесенью. Свои слова женщина подкрепила снимком, на котором виден испорченный плод.

‒ С пыльцой фей, ‒ пошутили комментаторы.

При этом кузбассовцы с подозрением отнеслись к рассказу пользовательницы Сети, так как, судя по фото, томаты находились в прозрачной упаковке. Жители региона предположили, что помидоры могли испортиться уже после покупки.

Фото:  
Да!
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