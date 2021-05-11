Томь опустилась на полметра за сутки в Новокузнецке

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Отток воды зафиксировали в главной водной артерии региона на территории южной столицы Кузбасса. По данным специалистов, уровень водоема снизился на 50 сантиметров.

Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Новокузнецка обнародовали новые данные об уровне воды на Томи и ее притоке на юге области.


Таким образом, из опубликованной информации известно, что на 8:00 вторника, 11 мая, вода в реке Томь опустилась на 50 сантиметров – до 550 сантиметров, опасный уровень водоема при этом составляет 630 сантиметров. Ранее до критической отметки оставалось 30 сантиметров.


Отток воды был зафиксирован на главной водной артерии региона и в Мысках, там он составил 14 сантиметров. По состоянию на 8:00 понедельника, 11 мая, вода находилась на уровне 513 сантиметров. До опасного теперь остается 87.


Изменения были зафиксированы и на реке Кондома. Вода там отошла с одинаковым значением сразу в нескольких населенных пунктах, через которые протекает водоем: Кузедеево, Калтан, Осинники. Уровень воды опустился на 15 сантиметров. В первых двух отметка водоема составляет одинаковые значения – 350 сантиметров, в последнем городе – 220 сантиметров.


Отличный отток зафиксировали на Кондоме в районе Абагуровского разъезда. Там уровень воды снизился на 10 сантиметров – до 280 сантиметров.

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