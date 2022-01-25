Воспитанник прокопьевской команды "Шахтер" Андрей Чибисов отправится в Пекин на XXIV зимние Олимпийские игры с 4 по 20 февраля 2022 года, поделился мэр города Максим Шкаробейников в соцсетях.

— Вот это новость! Аж до мурашек! Все невозможное возможно! Только золото, — пишут подписчики под постом.

Свою карьеру Чибисов начал в Прокопьевске, под руководством тренера Вячеслава Викторовича Ялового. Далее сменил несколько клубов и получил предложение от канадского клуба Национальной хоккейной лиги «Winnipeg Jets».

Сейчас нападающий Андрей Чибисов играет за магнитогорский «Металлург».