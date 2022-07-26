Тьма отпугнула кемеровчан от отремонтированного сквера

На просторах Сети кемеровчанин попросил установить освещение в сквере в Рудничном районе города, где сейчас практически закончился ремонт. Он указал, что по вечерам там невозможно ходить из-за кромешной тьмы.

– Установите в этом сквере фонарь! Чуть стемнело (а темнеет все раньше и раньше), и там просто опасно проходить, – сокрушился местный житель.

В ответ представители администрации сказали, что освещение в сквере и не предусмотрено, но несмотря на это, возможность его появления рассмотрят на следующие периоды "с учетом объемов финансирования на эти цели".