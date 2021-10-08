Типичная зарплата оказалась ниже средних доходов кузбассовцев

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Медианная зарплата кузбасских работников оказалась значительно ниже результатов исследования средних доходов от местных статистиков.

Статистики портала "Авито Работа" определили сумму медианного заработка жителей города Кемерово и Новокузнецка за третий квартал 2021 года. Оказалось, что за это время он дорос до 30 000 рублей, что на 5 000 ниже, чем доход у жителей других регионов страны.


Однако из данных Кемеровостата следует, что с января по июль средняя зарплата на территории региона составила 46 662 рубля, что в полтора раза больше общероссийского.


Стоит отметить, что среднестатистическую зарплату работников в России вычисляют путем сложения всех доходов и деления на количество людей, включенных в выборку. Что касается медианного дохода, то он позволяет точнее взглянуть на реальное положение дел, поскольку указывает на заработок, наиболее часто встречающийся в выборке.

Да!
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