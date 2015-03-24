Тхэквондо по-сибирски от мастеров из Кореи

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Мастера Хо Бон Сик (VII дан) и Кан Нам Чхор (VI дан) приехали к нам полгода назад по приглашению Кемеровской Областной федерации тхэквондо, чтобы учить юных кемеровчан боевому искусству своей страны. За это время корейцы немного освоились, однако есть вещи, которые не перестают их удивлять: к примеру, что горожане зимой ходят в шапках. Или суровый климат нашего края. Ну и, конечно, разница менталитетов. Хотя есть кое-что общее: к примеру, в Корее тхэквондо занимаются все – и стар, и млад, – и гостей Кемерова удивило, что в России этот спорт очень распространён. Если не настолько же, то крайне сильно.

Мастер Хо уже без проблем говорит по-русски, однако до идеального произношения ему ещё далеко, а вот мастеру Кан наш язык пока что даётся с трудом. Тем не менее корреспондентам AVOKA.DO удалось пообщаться с гостями чужой страны – о спорте, людях и силе духа. И да, это первое интервью с субтитрами.

Да!
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