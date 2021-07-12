Территория с запретом на продажу алкоголя увеличилась в Кемерове

Согласно документу, опубликованному администрацией Кемерова 12 июля 2021 года, изменения вносятся в постановление городских властей от 09.10.2017 № 2650 "Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции". Теперь в городе увеличилось количество мест, где запрещено продавать спиртное.
Речь идет о зданиях образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектах и местах с повышенной опасностью, на расстоянии 40 метров от которых алкоголь продавать запрещено. Новое постановление расширяет список таких объектов, они расположены по следующим адресам:
Образовательные организации.
- бульв. Строителей, 65;
- просп. Комсомольский, 50;
- ул. Дегтярева, 4;
- ул. 1-я Заречная,7;
- просп. Молодежный, 33а;
- просп. В.В. Михайлова, 3;
- просп. В.В. Михайлова, 3в;
- просп. В.В. Михайлова, 5;
- просп. Шахтеров, 105;
- ул. Ворошилова, 6б;
- просп. Ленина, 122в;
- ул. Ноградская, 11;
- ул. Ноградская, 18;
- ул. Ноградская, 30;
- ул. Леонова, 5а;
- ул. Леонова, 11б;
- ул. Инициативная, 18б;
- ул. Инициативная, 31;
- ул. Попова, 3а.
Медицинские организации.
- просп. Притомский, д. 11;
- просп. Притомский, д. 7/1;
- пер. Щегловский, д. 12.
Спортивные сооружения.
- просп. Кузнецкий, д. 2;
- ул. Гагарина, д. 118;
- ул. Волкова, д. 45;
- ул. Соборная, д. 5а
- ш. Промышленновское, 40.
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