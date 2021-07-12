Территория с запретом на продажу алкоголя увеличилась в Кемерове

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Глава кузбасской столицы Илья Середюк подписал постановление, которое увеличивает список мест в городе, где запрещено продавать алкогольную продукцию.

Согласно документу, опубликованному администрацией Кемерова 12 июля 2021 года, изменения вносятся в постановление городских властей от 09.10.2017 № 2650 "Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции". Теперь в городе увеличилось количество мест, где запрещено продавать спиртное.


Речь идет о зданиях образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектах и местах с повышенной опасностью, на расстоянии 40 метров от которых алкоголь продавать запрещено. Новое постановление расширяет список таких объектов, они расположены по следующим адресам:


Образовательные организации.

  • бульв. Строителей, 65;
  • просп. Комсомольский, 50;
  • ул. Дегтярева, 4;
  • ул. 1-я Заречная,7;
  • просп. Молодежный, 33а;
  • просп. В.В. Михайлова, 3;
  • просп. В.В. Михайлова, 3в;
  • просп. В.В. Михайлова, 5;
  • просп. Шахтеров, 105;
  • ул. Ворошилова, 6б;
  • просп. Ленина, 122в;
  • ул. Ноградская, 11;
  • ул. Ноградская, 18;
  • ул. Ноградская, 30;
  • ул. Леонова, 5а;
  • ул. Леонова, 11б;
  • ул. Инициативная, 18б;
  • ул. Инициативная, 31;
  • ул. Попова, 3а.

Медицинские организации.

  • просп. Притомский, д. 11;
  • просп. Притомский, д. 7/1;
  • пер. Щегловский, д. 12.

Спортивные сооружения.

  • просп. Кузнецкий, д. 2;
  • ул. Гагарина, д. 118;
  • ул. Волкова, д. 45;
  • ул. Соборная, д. 5а
  • ш. Промышленновское, 40.

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