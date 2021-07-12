Территория с запретом на продажу алкоголя увеличилась в Кемерове

Согласно документу, опубликованному администрацией Кемерова 12 июля 2021 года, изменения вносятся в постановление городских властей от 09.10.2017 № 2650 "Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции". Теперь в городе увеличилось количество мест, где запрещено продавать спиртное.

Речь идет о зданиях образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектах и местах с повышенной опасностью, на расстоянии 40 метров от которых алкоголь продавать запрещено. Новое постановление расширяет список таких объектов, они расположены по следующим адресам:

Образовательные организации.

бульв. Строителей, 65;

просп. Комсомольский, 50;

ул. Дегтярева, 4;

ул. 1-я Заречная,7;

просп. Молодежный, 33а;

просп. В.В. Михайлова, 3;

просп. В.В. Михайлова, 3в;

просп. В.В. Михайлова, 5;

просп. Шахтеров, 105;

ул. Ворошилова, 6б;

просп. Ленина, 122в;

ул. Ноградская, 11;

ул. Ноградская, 18;

ул. Ноградская, 30;

ул. Леонова, 5а;

ул. Леонова, 11б;

ул. Инициативная, 18б;

ул. Инициативная, 31;

ул. Попова, 3а.

Медицинские организации.

просп. Притомский, д. 11;

просп. Притомский, д. 7/1;

пер. Щегловский, д. 12.

Спортивные сооружения.