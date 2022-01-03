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Тепло вернется в Кузбасс до конца праздничных дней

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Синоптики дали прогноз на первые дни января в Кемеровской области.

Согласно информации Гидрометцентра России, в Кузбасс после новогодних заморозков вернется тепло. Так, в первый понедельник 2022 года на территории региона ожидается до -6°C . Ветер южный, 4 метра в секунду, осадков днем не ожидается.


Температура во вторник, 4 января, ночью опустится до -9°C, днем поднимется до -1°C. Местами возможны осадки в виде мокрого снега, скорость и направление ветра не изменятся.


Столбики термометров ночью 5 января покажут -4°C, днем поднимутся до -2°C. Ветер западный, 3 метра в секунду. Днем может пройти снег.


Ночью 6 января температура ночью опустится до -18°C, а днем поднимется до -8°C. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Осадков не ожидается.


В пятницу, 7 января, температура ночью составит -18°C, днем потеплеет до -9°C. Ветер юго-западный, скорость останется прежней. Возможны осадки в виде снега.

Да!
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