Тепло и ветрено: синоптики рассказали о грядущей погоде в Кузбассе

В понедельник, 8 ноября, на территории Кузбасса ожидается от -4°C до -9°C ночью, днем до +3°C. Ветер юго-западный, с порывами до 20 м/с. На территории региона местами ожидаются умеренные осадки. На дорогах гололедица.

Температура 9 ноября будет продолжать повышаться. Ночью ‒ от -3°C до -8°C, днем ожидается от 0°C до +5°C. Направление ветра останется прежним, однако скорость упадет до 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Осадки местами небольшие и умеренные.

Погода в среду, 10 ноября, будет более прохладной. Столбики термометра опустятся ночью до -1,-6°C, днем будут держаться в пределах от -2°C до +3°C. Ветер останется юго-западным, с порывами до 20 м/с. На некоторых территориях региона пройдут умеренные осадки, сообщили эксперты кемеровского гидрометцентра.

В четверг, 11 ноября, температура ночью опустится до -3°C,-8°C. Днем ожидается от -3°C до +2°C. Направление и скорость ветра, а также количество осадков не поменяются.