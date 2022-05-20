Теплица и постройки сгорели в Кузбассе из-за неосторожного обращения с огнем

В минувший четверг, 19 мая, в 16:09 в ГУ МЧС по Кузбассу поступил сигнал о пожаре, разгоревшемся в частной хозяйственной постройке по улице Лесогорная в СНТ Лютик в Новокузнецке. На тушение пламени направились 11 человек на трех автоцистернах.

– На момент прибытия горели хозяйственных постройки, бесхозное строение, теплица, забор и трава открытым пламенем. В результате на участке все полностью сгорело сгорела Общая площадь 51 м²,– уточнили AVOKADO в ведомстве.

Полностью ликвидировать огонь удалось в 16:41. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем. Обошлось без пострадавших.