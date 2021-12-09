Теплая погода вернется в Кузбасс на грядущих выходных

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Синоптики сообщили о потеплении, которое придет в Кемеровскую область вслед за морозами.

Согласно данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 10 декабря, температура ночью составит -17,-22°C, местами похолодает до -28°C. Днем потеплеет до -9,-14°C. Ветер западный, с порывами до 14 метров в секунду. Ночью по северу Кузбасса пройдет небольшой снег. Днем ожидается снег и местами изморозь.


В субботу столбики термометров покажут от -11°C до -22°C ночью, днем от -2°C до -12°C. Направление и скорость ветра останутся прежними. Днем по югу области пройдет небольшой снег.


Потепление ожидает кузбассовцев и в воскресенье, 12 декабря. Ночью температура будет держаться в пределах -5,-10°C местами, до -20°C. Днем ожидается -3,-8°C, местами -13°C. Скорость и направление ветра существенно не изменятся. Днем на некоторых территориях региона пройдет небольшой снег.


Первый день следующей рабочей недели будет холодным. Ночью ожидается от -15°C до -25°C, днем температура составит -12,-17°C, местами до -22°C. Ветер сменится на северо-западный, с порывами до 12 метров в секунду. Ночью местами пройдет небольшой снег.

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