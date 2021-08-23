Теплая погода с туманами сохранится в Кемеровской области до выходных

24 августа, во вторник, на территории Кемеровской области ожидается переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди, днем - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +10ºС, +15ºС, до +3ºС, +8ºС - при прояснениях. Днем потеплеет до +21ºС, +26ºС. Утром прогнозируются туманы.

На следующий день ночная температура сохранится в пределах +3ºС, +8ºС, а днем потеплеет до +22ºС, +27ºС. Преимущественно без осадков, однако ночью и утром возможны туманы.

Аналогичные погодные явления появятся и в четверг, 26 августа. В этот день также не ожидается осадков. Ночью столбик термометра покажет +4ºС, +9ºС, а днем - +22ºС, +27ºС.

В пятницу, 27 августа, в отдельных районах Кемеровской области пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +11ºС, +16ºС, однако при прояснениях похолодает до +5ºС, +10ºС. Днем ожидается потепление до +23ºС, +28ºС.