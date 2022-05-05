Теплая и ветреная погода придет в Кузбасс 6 мая

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Синоптики опубликовали прогноз погоды в Кемеровской области на завтра.

Согласно информации специалистов Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 6 мая, на территории региона ожидается 0,+5°C ночью, местами до -5°C. Днем столбики термометров поднимутся до +17,+22°C. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду местами с порывами до 15. Переменная облачность, преимущественно без осадков.


Что касается погоды в областной столице, то завтра в Кемерове ночью температура опустится до 0,+2°C. Днем потеплеет до +18,+20°C.


Кроме того, на большей части территории области сохранится высокая степень пожароопасности. Класс горимости 4, местами 3 и 2.

Да!
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