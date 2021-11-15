Темпы вакцинации от COVID-19 в Кузбассе выросли в полтора раза

Согласно официальной информации, темпы вакцинации от коронавируса в Кузбассе выросли в полтора раза за прошедшую неделю. Соответствующие данные были приведены на аппаратном совещании в администрации правительства региона. Сообщается, что за предыдущие семь дней прививку от COVID-19 сделали более 50 тысяч жителей области.

‒ Поток вакцинирующихся вырос в полтора раза, стало больше желающих поставить прививку и среди людей старшего поколения. За прошлую неделю их было почти 16 тысяч человек, ‒ передает слова зампреда правительства Кемеровской области Алексея Цигельника пресс-служба региональной администрации.

Подчеркивается, что вакцины в Кузбассе остается достаточное количество: всего в область поступило 1 331 699 доз, 1 013 826 из которых было использовано.

Ранее редакция AVOKADO писала о расширении списка граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19.