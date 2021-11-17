Темпы вакцинации кузбассовцев от коронавируса ускорились за неделю

Представитель власти Кемеровской области заявила, что темпы вакцинации граждан на территории региона значительно ускорились в ноябре 2021 года. Она отметила, что заметный прирост произошел на минувшей неделе, тогда за семь дней на прививку от COVID-19 решились почти пять тысяч кузбассовцев.

— Если раньше в сентябре мы провалились, у нас темпы вакцинации были очень низкие, то в последний месяц, особенно в последнюю неделю, темпы увеличились. Это очень хорошо. И если мы берем в среднем за прошлую неделю в день общее количество, которое мы разделим на все семь дней, то у нас прошло вакцинацию свыше 4 900 человек впервые, — прокомментировала Оксана Абросова.

Лидерами по темпам вакцинации оказались Ленинск-Кузнецкий, Гурьевский, Кемеровский муниципальные округа и город Белово. В конце списка числятся Яшкино, Тайга и Березовский.