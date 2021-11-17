Темпы вакцинации кузбассовцев от коронавируса ускорились за неделю

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Кузбассовцы стали чаще приходить на вакцинацию. К такому выводу пришла заместитель министра здравоохранения региона Оксана Абросова, которая выступила сегодня, 17 ноября, на традиционном брифинге.

Представитель власти Кемеровской области заявила, что темпы вакцинации граждан на территории региона значительно ускорились в ноябре 2021 года. Она отметила, что заметный прирост произошел на минувшей неделе, тогда за семь дней на прививку от COVID-19 решились почти пять тысяч кузбассовцев.

Если раньше в сентябре мы провалились, у нас темпы вакцинации были очень низкие, то в последний месяц, особенно в последнюю неделю, темпы увеличились. Это очень хорошо. И если мы берем в среднем за прошлую неделю в день общее количество, которое мы разделим на все семь дней, то у нас прошло вакцинацию свыше 4 900 человек впервые, — прокомментировала Оксана Абросова.

Лидерами по темпам вакцинации оказались Ленинск-Кузнецкий, Гурьевский, Кемеровский муниципальные округа и город Белово. В конце списка числятся Яшкино, Тайга и Березовский.

Да!
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