Темпы вакцинации кемеровчан от COVID-19 снизились

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На территории областного центра местным жителям стали реже ставить уколы от опасного китайского вируса, следует из статистических данных.

Из актуальных данных по вакцинации от опасного вируса COVID-19 следует, что на утро понедельника, 24 января, на территории кузбасской столицы привились 250 182 граждан. Местные власти отметили, что укол могут получить лица старше 18 лет при условии, что человек не имеет противопоказаний к препарату. Необходима консультация с врачом.


Стоит отметить, что в целом темпы вакцинации значительно снизились. Так, за минувший месяц – с 24 декабря 2021 года – в городе Кемерово вакцинацию прошли 8 285 человек, в то время как за месяц до этого показатель был более 15 000.

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