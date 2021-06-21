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Темпы распространения коронавируса в Кузбассе стали рекордными с начала года

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В Кемеровской области выявили новые случаи заражения коронавирусом. Последнее время прирост заболевших продолжает увеличиваться.

По данным на утро 21 июня, в Кузбассе диагноз COVID-19 подтвердился еще у 129 граждан, что является наибольшим приростом с начала 2021 года. Они проживают в следующих муниципалитетах:

  • Кемерово — 3
  • Междуреченск — 19
  • Юрга — 13
  • Новокузнецк — 10
  • Осинники — 10
  • Кемеровский муниципальный округ — 7
  • Яшкинский муниципальный район — 6
  • Анжеро-Судженск — 4
  • Мыски — 4
  • Киселевск — 4
  • Березовск — 3
  • Промышленновский муниципальный округ — 3
  • Юргинский муниципальный округ — 3
  • Ленинск-Кузнецкий — 3
  • Прокопьевск — 3
  • Гурьевский муниципальный район — 3
  • Крапивинский муниципальный округ — 2
  • Новокузнецкий муниципальный район — 2
  • Полысаево — 1
  • Белово— 1
  • Калтан — 1
  • Краснобродский — 1

Также за минувшие сутки несколько пациентов с коронавирусом скончались. Всего к настоящему моменту количество заболевших достигло 38 682. Из них 37 040 пациентов выздоровели, 779-скончались.

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