Темпы распространения коронавируса в Кузбассе стали рекордными с начала года

По данным на утро 21 июня, в Кузбассе диагноз COVID-19 подтвердился еще у 129 граждан, что является наибольшим приростом с начала 2021 года. Они проживают в следующих муниципалитетах:
- Кемерово — 3
- Междуреченск — 19
- Юрга — 13
- Новокузнецк — 10
- Осинники — 10
- Кемеровский муниципальный округ — 7
- Яшкинский муниципальный район — 6
- Анжеро-Судженск — 4
- Мыски — 4
- Киселевск — 4
- Березовск — 3
- Промышленновский муниципальный округ — 3
- Юргинский муниципальный округ — 3
- Ленинск-Кузнецкий — 3
- Прокопьевск — 3
- Гурьевский муниципальный район — 3
- Крапивинский муниципальный округ — 2
- Новокузнецкий муниципальный район — 2
- Полысаево — 1
- Белово— 1
- Калтан — 1
- Краснобродский — 1
Также за минувшие сутки несколько пациентов с коронавирусом скончались. Всего к настоящему моменту количество заболевших достигло 38 682. Из них 37 040 пациентов выздоровели, 779-скончались.
Загрузка комментариев