Темпы распространения коронавируса в Кузбассе стали рекордными с начала года

По данным на утро 21 июня, в Кузбассе диагноз COVID-19 подтвердился еще у 129 граждан, что является наибольшим приростом с начала 2021 года. Они проживают в следующих муниципалитетах:

Кемерово — 3

Междуреченск — 19

Юрга — 13

Новокузнецк — 10

Осинники — 10

Кемеровский муниципальный округ — 7

Яшкинский муниципальный район — 6

Анжеро-Судженск — 4

Мыски — 4

Киселевск — 4

Березовск — 3

Промышленновский муниципальный округ — 3

Юргинский муниципальный округ — 3

Ленинск-Кузнецкий — 3

Прокопьевск — 3

Гурьевский муниципальный район — 3

Крапивинский муниципальный округ — 2

Новокузнецкий муниципальный район — 2

Полысаево — 1

Белово— 1

Калтан — 1

Краснобродский — 1

Также за минувшие сутки несколько пациентов с коронавирусом скончались. Всего к настоящему моменту количество заболевших достигло 38 682. Из них 37 040 пациентов выздоровели, 779-скончались.