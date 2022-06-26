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Температура воздуха в Кузбассе поднимется до +35°C

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Синоптики рассказали о том, какая погода установится в Кузбассе в воскресенье. Жара будет сопровождаться ветром и кратковременными грозами.

Согласно прогнозу специалистов кемеровского гидрометцентра, в воскресенье, 26 июня, в Кемеровской области в ночное время будет +16, +18°С. Днем в шахтерском крае температурный столбик превысит отметку в +30°С – ожидается +27, +29°С.


Жара будет сопровождаться умеренным ветром от 15 м/с, местами переменная облачность, преимущественно без осадков.


В целом по области ночью +13,+18°C, днем +24,+29, местами до +34°C. Скорость ветра достигнет 18 м/с при порывах, на отдельных территориях пройдут кратковременные дожди с грозами, а ночью и утром местами будет туман.

Да!
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