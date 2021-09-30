Температура воздуха в Кузбассе опустится до -6°C

Осень окончательно вступила в свои права, о чем свидетельствует прогноз погоды специалистов Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на 1 октября столбик термометра покажет -1,+4°C, днем +3,+8°C. Западный ветер может усиливаться до 14 м/с.

— Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром при прояснениях местами туманы. На дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении.

В субботу, 2 октября, в шахтерском крае ночная температура составит -2,+3°C, дневная +1,+6°C. Дождь и мокрый снег.

В последний день недели, 3 октября, до рассвета похолодает до -4,+1°C. При этом в светлое время суток температура также немного снизится по сравнению с предыдущими днями: 0,+5°C. Смешанные осадки будут способствовать образованию гололедицы.

Рабочая неделя стартует в Кузбассе 4 октября, согласно прогнозу метеорологов, с нулевых температур (ночью 0,-5°C, днем 0,+5°C). Во вторник, 5 октября, до восхода солнца подморозит до -1,-6°C. При этом дневной показатель тоже достигнет минуса (-1,+4°C). Все еще стоит брать с собой зонты и иметь в виду гололедицу.