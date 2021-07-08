Температура воды в Томи резко снизилась в Кузбассе

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Прошедшие накануне осадки оказали значительное влияние на состояние водоемов в Кемеровской области. О похолодании, зафиксированном в главной водной артерии региона, сообщили в кемеровском Гидрометцентре.

Произошло снижение температуры воды в Томи, как уточнили специалисты, после дождей, прошедших в регионе 7 июля. Только в Кемерове за сутки тогда выпало 24 мм осадков. Данный показатель составляет почти половину месячной нормы июля. В этот же день и средняя температура воздуха в городе не превышала отметки в +15 °С. Подобные условия наблюдались на территории всего региона.


Соответствующие факторы, как объяснили в Гидрометцентре, и могли повлиять на температуру рек в области. По состоянию на 6 июля вода в реке Томь, а именно – ее участок расположенный в Кемерове – имела температуру +23 °С, а постепенно снижаться начала уже на следующий день, достигнув отметки в +20,5 °С. Утром четверга, 8 июля, она и вовсе опустилась до +16 °С.


Однако, как подчеркнули специалисты, водные артерии в регионе в дальнейшем продолжат постепенно нагреваться.


Напомним, что ранее синоптики сообщили прогноз погоды на предстоящие выходные. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.

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