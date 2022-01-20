Температура в Кузбассе вскоре опустится ниже -30°C

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Синоптики Кемеровской области рассказали, какой будет погода в конце текущей недели.

Согласно прогнозам специалистов Кемеровского гидрометцентра, ночью 21 января в Кузбассе температура составит -16,-12°C, местами опустится до -29°C. Днем будет немного теплее: -11,-16°C, местами до -22°C. Ветер восточный, от 2 до 7 метров в секунду.


Столбики термометров в субботу, 22 января, покажут ночью до -19,-24°C, местами до -31°C. Температура днем составит -13,-18°C, местами до -24°C. Ветер переменный, скорость останется прежней.


Воскресенье, 23 января, будет самым холодным. Ночью температура составит -22,-27°C, местами до -33°C. Днем столбики термометров покажут -14,-19°C, местами до -25°C. Направление и скорость ветра не изменятся.


Во все дни осадков не ожидается. Местами гололедно-изморозевые явления, дым, дымка, туманы и гололедица.

Да!
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