Температура в Кузбассе вскоре опустится ниже -30°C

Согласно прогнозам специалистов Кемеровского гидрометцентра, ночью 21 января в Кузбассе температура составит -16,-12°C, местами опустится до -29°C. Днем будет немного теплее: -11,-16°C, местами до -22°C. Ветер восточный, от 2 до 7 метров в секунду.

Столбики термометров в субботу, 22 января, покажут ночью до -19,-24°C, местами до -31°C. Температура днем составит -13,-18°C, местами до -24°C. Ветер переменный, скорость останется прежней.

Воскресенье, 23 января, будет самым холодным. Ночью температура составит -22,-27°C, местами до -33°C. Днем столбики термометров покажут -14,-19°C, местами до -25°C. Направление и скорость ветра не изменятся.

Во все дни осадков не ожидается. Местами гололедно-изморозевые явления, дым, дымка, туманы и гололедица.