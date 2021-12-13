Температура в Кузбассе упадет ниже -30°C на текущей неделе

Согласно данным Кемеровского гидрометцента, во вторник, 14 декабря, ночью ожидается от -15°C до -25°C. Днем температура будет держаться в пределах от -13°C до -23°C. Ветер северо западный с переходом на южный, 3-8 метров в секунду. Ночью и днем пройдет снег. На дорогах гололедица, местами изморозь.

Среда, 15 декабря, будет холоднее. Ночью столбики термометров опустятся до -27,-32°C, местами -20,-25°C. Днем показатели температуры воздуха составят -14, -19°C, местами до -24°C. Ветер южный, с порывами до 14 метров в секунду. На некоторых территориях пройдет небольшой снег.

Температура в четверг составит от -15°C до -27°C ночью, а днем от -5°C до -15°C. Ветер юго-западный, с порывами до 15 метров в секунду. Местами пройдет снег, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

В последний день рабочей недели, 17 декабря, столбики термометров будут держаться в промежутке от -12°C до -22°C. Днем температура поднимется до -8, -13°C. Ветер южный, с порывами до 12-17 метров в секунду. Местами снег и метели.