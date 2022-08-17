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Температура в Кузбассе упадет ниже 0°С до конца текущей недели

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Синоптики рассказали о грядущем снижении температуры в Кемеровской области.

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, в период с 18 по 20 августа текущего года на территории Кузбасса ожидаются заморозки. При прояснении местами столбики термометров опустятся до 0, -2°С.


Так, заморозки могут наблюдаться уже в ночь четверга, но среднем температура составит +4,+9°С. Днем потеплеет до +12,+17°С. Ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду. Днем пройдут дожди, а ночью и утром на некоторые территории опустятся туманы.


Ранее главный метеоролог страны предупредил жителей Кемеровской области о "сентябрьской" погоде в августе.

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