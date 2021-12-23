Температура в Кузбассе упадет до -27°C к концу рабочей недели

Согласно прогнозу, всю неделю в Кузбассе будет держаться юго-восточный ветер, скорость которого составит от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12-13. Преимущественно без осадков. Местами дым, дымка, на дорогах гололедица.

Температура в пятницу, 24 декабря, составит -14,-19°C, местами опустится до -27°C. Днем потеплеет до -1,-6°C, местами до -10,-15°C.

Ночью в субботу столбики термометров опустятся до -8, -13°C, местами до -22°C. Днем показатели будут держаться в пределах от -3°C до -15°C.

Температура ночью 26 декабря опустится до -10,-15°C, местами до -20,-25°C. Днем составит -10, -15°C, местами -4,-9°C, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Первый день следующей рабочей недели будет холодным. Ночью столбики термометров покажут от -14°C до -27°C, днем температура будет держаться в пределах от -12°C до -20°C.