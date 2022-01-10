Температура в Кузбассе упадет до -20°С

В первый рабочий день 2022 года, в понедельник, 10 января, жителям шахтерского края стоит подготовиться к понижению температур. Так, днем следует ожидать до – 6,-11°С, а местами столбик термометра может опуститься до – 20°С.

В областном центре днем будет – 6,-8 ºС, ночью погода существенно не изменится. В целом на территории Кузбасса сегодня можно заметить переменную облачность, а в темное время суток пройдут обильные снегопады. Днем синоптики спрогнозировали метели и гололед. Ветер ожидается юго-западный с порывами до 18 м/с.