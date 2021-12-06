Температура в Кузбассе резко упадет до -30°C к концу недели

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Синоптики сообщили о сильном ветре и морозе, которые придут в Кемеровскую область в ближайшие дни.

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, вторник, 7 декабря, будет теплым. Ночью температура будет держаться в пределах от -2°C до -12°C, днем поднимется до -3,+2°C. Ветер юго-западный и северо-западный, днем с порывами до 20 метров в секунду. Ночью ожидается снег, местами метели, а днем снег и дождь. На дорогах гололедица.


Похолодание начнется в среду. Температура ночью составит -13,-18°C, местами до -25°C. Днем потеплеет до -12,-17°C, местами до -6,-11°C. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью и днем пройдет небольшой снег.


В четверг, 9 декабря, столбики термометров покажут -19,-14°C, местами -29°C, а днем поднимутся до до -13,-18°C, местами до -23°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Преимущественно осадков не ожидается, сообщают сотрудники Кемеровского гидрометцентра.


Температура в последний день рабочей недели составит -15,-20°C, местами -25°C ночью. Днем показатели составят -9,-14°C. Ветер южный, днем с порывами до 13 метров в секунду. Днем над некоторыми территориями Кузбасса пройдет небольшой снег.

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