Температура в Кузбассе поднимется до +35°C в ближайшие дни

0
Фото:  

Синоптики сообщили о жаре, которая придет в Кемеровскую область к концу недели.

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, 20 мая температура в Кузбассе ночью составит +10,+15°C. Днем столбики термометров поднимутся до +22,+27°C. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами с порывами до 16. Переменная облачность. Ночью на территории региона ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков.


В субботу, 21 мая, ночью похолодает до +8,+13°C. Днем ожидается +25,+30°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Переменная облачность, в основном без осадков.


Самым жарким днем недели станет воскресенье. Несмотря на то, что столбики термометров опустятся ночью до +10,+15°C, днем потеплеет до +30,+35°C. Ветер сменится на юго-восточный, скорость его составит от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Малооблачно, без осадков.


Всю неделю будет сохранятся горимость 5, местами 4 классов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36451

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined