Температура в Кузбассе поднимется до +35°C в ближайшие дни

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, 20 мая температура в Кузбассе ночью составит +10,+15°C. Днем столбики термометров поднимутся до +22,+27°C. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами с порывами до 16. Переменная облачность. Ночью на территории региона ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков.

В субботу, 21 мая, ночью похолодает до +8,+13°C. Днем ожидается +25,+30°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Переменная облачность, в основном без осадков.

Самым жарким днем недели станет воскресенье. Несмотря на то, что столбики термометров опустятся ночью до +10,+15°C, днем потеплеет до +30,+35°C. Ветер сменится на юго-восточный, скорость его составит от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Малооблачно, без осадков.

Всю неделю будет сохранятся горимость 5, местами 4 классов.