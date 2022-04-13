Температура в Кузбассе поднимется до +25°C

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, что в регионе установилась весенняя погода из-за теплой воздушной массы из Казахстана. В ближайшие дни температура может превысить отметку в +20ºС.

‒ Четверг, пятница и суббота будут с дневными отметками в пределах +12,+17ºС, местами возможно повышение до +25ºС, солнечно и преимущественно без осадков, ‒ говорится в официальном сообщении.

При этом синоптики подчеркнули, что погода начнет меняться уже в воскресенье. Столбики термометров будут так же показывать высокие значения, однако поднимется ветер. Следующий понедельник принесет за собой холодный атмосферный фронт и похолодание. Предварительно, в середине недели возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сейчас метеоусловия способствуют скоплению загрязняющих веществ в воздухе столицы Кузбасса.