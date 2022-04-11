Температура в Кузбассе поднимется до +18°C в ближайшие дни

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Кемеровские специалисты рассказали о погоде в области на текущей неделе. Ожидается серьезное потепление.

Завтра, 12 апреля, на территории Кузбасса ожидается ночью -3,-8°C, местами до -13°C. Днем потеплеет до +3,+8°C, местами до +13°C. Ветер северный, от 2 до 7 метров в секунду, местами с порывами до 12. Горимость 1, 2 классов.


Ночью в среду столбики термометров опустятся до -1,-6°C , местами до -11°C. Днем температура поднимется до +5,+10°C, местами до +15°C. Ветер сменится на северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14, сообщают сотрудники Кемеровского гидрометцентра. Горимость 2, местами 1 классов.


В четверг, 14 апреля, ночью температура составит 0,-5°C, местами до -10°C. Температура днем повысится до +13, +18°C, местами до +7, +12°C. Направление и скорость ветра не изменятся. Горимость 2 класса.


Ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков.


Специалисты начали отмечать степень пожароопасности на каждый день. Напомним, что с 15 апреля в регионе начнет действовать особый противопожарный режим.

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