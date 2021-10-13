Температура в Кузбассе поднимется до +15°C

Согласно данным синоптиков, уже в конце текущей недели следует ожидать повышения температуры.

В четверг, 14 октября, столбик термометра опустится до -10 °C ночью, днем покажет от +2 °C до +7 °C. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедица.

Температура 15 октября будет колебаться от -2°C до -7°C ночью, а днем кузбассовцев ожидает до +10°C.

В выходные ночью температура не опустится ниже -7°C. Днем столбик термометра будет держаться в промежутке от +5°C до +15°C. Такая же погода ожидается и в понедельник.

Во все дни, кроме четверга, осадков почти не будет.

Ранее синоптики сообщали о потеплении, которое придет в Кузбасс на следующей неделе, а также рассказывали о погоде на весь октябрь.