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Температура в Кузбассе опустится ниже нуля на выходных

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В Кемеровской области на текущей неделе продолжится похолодание.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра сообщили, что завтра, 3 июня, на территории региона температура опустится до +1,+6°C. Днем потеплеет до +10,+15°C. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду, с порывами до 16.


Ночью в субботу ожидается похолодание до 0,+5°C, местами заморозки до -2°C. В дневное время столбики термометров поднимутся до +12,+17°C. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду. Днем возможны порывы до 16 метров в секунду.


Холоднее всего будет в воскресенье, 5 июня. Ночью температура опустится до +1,+6°C, местами до -3°C. Днем потеплеет до +12,+17°C. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14.


В пятницу и субботу ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные дожди. В воскресенье будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Горимость 1, местами 2 классов.

Да!
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