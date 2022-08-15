Температура в Кузбассе опустится до +3°C в ближайшие дни

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, ночью 16 августа на территории Кузбасса ожидается до +6,+11°C. Днем незначительно потеплеет: +12,+17°C. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 16.

Температура ночью в среду опустится до +4,+9°C. Днем столбики термометров покажут +13,+18°C. Местами ожидаются грозы. Направление и скорость ветра существенно не изменятся.

В четверг, 18 августа, ночью похолодает до +3,+8°C. В светлое время суток температура поднимется до +13,+18°C. Ветер сменится на юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13.

Все начало недели в Кемеровской области будет с переменной облачностью и осадками. Горимость в среду поднимется до 4 класса.