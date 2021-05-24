Температура в Кузбассе может достигнуть +35°С

0
Фото:  

Резкое потепление, которое может оказать негативное влияние на человеческий организм, придет в несколько регионов России, среди которых и Кемеровская область. Об изменениях в погоде сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Со слов Вильфанда стало известно, что в сфере синоптики существует такой термин, как «волна тепла». Им же называют явление, при котором среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на пять и более градусов. Описанное явление, по словам специалиста, образуется и в Кузбассе наряду с другими субъектами Сибири: Омской и Новосибирской областями. Температура там может подняться до 35°С


Таким образом, ожидается, что повышение температуры на 7-9°С придет на Урал, в Поволжье, на юг Западной Сибири, в Челябинскую и Свердловскую области. Температура будет находится в районе 36-37°С.


Примечательно, что, как отметил специалист, подобное повышение температуры может наблюдаться в течении нескольких дней, пишут ТАСС.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25327

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined