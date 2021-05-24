Температура в Кузбассе может достигнуть +35°С

Со слов Вильфанда стало известно, что в сфере синоптики существует такой термин, как «волна тепла». Им же называют явление, при котором среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на пять и более градусов. Описанное явление, по словам специалиста, образуется и в Кузбассе наряду с другими субъектами Сибири: Омской и Новосибирской областями. Температура там может подняться до 35°С

Таким образом, ожидается, что повышение температуры на 7-9°С придет на Урал, в Поволжье, на юг Западной Сибири, в Челябинскую и Свердловскую области. Температура будет находится в районе 36-37°С.

Примечательно, что, как отметил специалист, подобное повышение температуры может наблюдаться в течении нескольких дней, пишут ТАСС.